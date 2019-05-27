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Де дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль: розклад трансляцій

2.3тЧитати матеріал російською

Англійські "Ліверпуль" і "Тоттенхем" зійдуться в головному матчі футбольного сезону 2018/19.

Команди Прем'єр-ліги зустрінуться в фіналі Ліги чемпіонів-2019. Поєдинок пройде на стадіоні "Ванда Метрополітано" в Мадриді в суботу, 1 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

В Україні показ матчу організовує телеканал "Футбол 1". Трансляція поєдинку буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

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Крім того, фінал Ліги чемпіонів у прямому ефірі покажуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол1", а також білоруський "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" буде судити скандальний арбітр Дамір Скоміна зі Словенії, який увійшов в історію турніру і став об'єктом грандіозної критики.

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Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
ІспаніяМадрид
Теги
Тоттенхем ХотспурФК Ліверпуль
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