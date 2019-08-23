Де дивитися онлайн Динамо – Олімпік: розклад трансляцій матчу УПЛ

Віце-чемпіон України київське "Динамо" в суботу, 24 серпня, проведе перший матч під керівництвом нового головного тренера.

Підопічні тепер уже Олексія Михайличенка, який змінив на цій посаді Олександра Хацкевича, приймуть на своєму полі донецький "Олімпік". Зустріч 5-го туру розіграшу Прем'єр-ліги розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19:30.

Побачити протистояння "біло-синіх" з останньою на сьогодні командою чемпіонату можна буде в ефірі телеканалу 2+2. Крім того, за грою можна буде стежити на офіційних YouTube-каналах проекту FootballHub і київського "Динамо".

Динамо – Олімпік "Динамо" Київ від Шурика

Цікаво, що "Олімпік" також залишився без головного тренера після відставки Жуліо Сезара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс поставив жорсткі умови Олексію Михайличенку після його приходу на пост головного тренера команди.

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