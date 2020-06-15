Де дивитися онлайн "Динамо" – "Минай": розклад трансляцій 1/2 фіналу Кубка України

Київське "Динамо" в середу, 17 червня, проведе півфінальний поєдинок Кубку України проти представника першої ліги "Миная".

Гра відбудеться на полі стадіону "Минай-Арена", який розташовано у передмісті Ужгорода. Початок зустрічі – о 14:00. Через пандемії коронавірусу на матчі не зможуть бути присутніми вболівальники.

Битву за вихід у фінал турніру можна буде побачити в прямому ефірі на телеканалі УНІАН.

Відзначимо, що команди одного разу зустрічалися одна з одною. Сталося це саме в розіграші Кубку України. У жовтні 2018-го року на стадії 1/8 фіналу "Динамо" здобуло вольову перемогу на виїзді – 1:3. Причому три голи кияни провели впродовж восьми хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук розповів, як ледь не отримав перелом ноги у грі 26-го туру УПЛ із "Зорею".