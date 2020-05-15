Де дивитися онлайн Боруссія – Шальке: розклад трансляцій

Німецька Бундесліга першого з топ-5 футбольних чемпіонатів Європи вирішила відновити свої матчі в умовах пандемії коронавірусу.

Уже в суботу, 16 травня, тут стартує 26-й тур першості країни. Центральним у цей ігровий день стане Рурське дербі – протистояння між дортмундською "Боруссією" та"Шальке" з Гельзенкірхена. Зустріч пройде на полі стадіону "Сигнал Ідуна Парк".

Побачити протистояння в ефірі українського ТБ можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Футбол 1". Початок – о 16:25.

Боруссія – Шальке

У Росії показ гри в своїй ефірній сітці запланував національний мовник "Матч ТВ". Крім того, за поєдинком можна буде спостерігати в ефірі "Євроспорт 2".

Відзначимо, що "Боруссія" посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 51 очко і відстаючи на чотири пункти від лідера "Баварії". А "Шальке" займає шосте місце з 37 очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Прем'єр-ліга України оголосила 30 травня датою відновлення сезону.

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