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25 травня • оновлено в 20:03
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Де дивитися онлайн Боруссія – Баварія: на якому каналі пряма трансляція

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У 28-му турі німецької Бундесліга відбудеться битва лідерів чемпіонату – дортмундської "Боруссії" та мюнхенської "Баварії".

Зустріч пройде на стадіоні "Сигналу Ідуна Парк" – домашній арені "жовто-чорних". Початок зустрічі – о 19:30 за київським часом у вівторок, 26 травня.

Побачити зустріч в Україні можна буде на телеканалі "Футбол 1". Крім того, гру покаже відеосервіс Megogo.

Боруссія – Баварія

Боруссія – Баварія

У Росії пряму трансляцію з Дортмунда запланував національний спортивний мовник "Матч ТВ", а також "Матч! Футбол 3".

Відзначимо, що команди в турнірній таблиці розділяють чотири очки – "Боруссія" йде другою після "Баварії", у якої в активі 61 пункт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фарерська футболіст Адріан Юстінуссен зробив покер за 13 хвилин, забивши три голи зі штрафних.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат Німеччини
Теги
Боруссія Дортмунд ФК Баварія
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VS
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