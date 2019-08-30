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Де дивитися онлайн 6 тур Прем'єр-ліги: розклад трансляцій

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В українській Прем'єр-лізі в п'ятницю, 30 серпня, стартує шостий тур чемпіонату країни з футболу.

Центральним протистоянням ігрового дня стане битва в Запоріжжі між луганською "Зорею" та київським "Динамо". Матчі туру вболівальники зможуть побачити на телеканалах "Футбол 2", УНІАН та 2+2.

Вашій увагу розклад чергових поєдинків елітного дивізіону.

Новини
"Та помилка..." Михайличенко пояснив чергову невдачу "Динамо"

Прем'єр Ліга. 6-й тур

30 серпня (п'ятниця)

19.00. "Десна" – "Карпати", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Гагаріна
Головний арбітр: Володимир Новохатний

31 серпня (субота)

17:00. "Дніпро-1" – "Колос", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Юрій Іванов

17:00. "Ворскла" – "Олександрія", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Бутовського
Головний арбітр: Ярослав Козик

19:30. "Львів" – "Маріуполь", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Львів-Арена"
Головний арбітр: Анатолій Абдула

1 сентября (неділя)

17:00. "Олімпік" – "Шахтар", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського
Головний арбітр: Сергій Бойко

19:30. "Зоря" – "Динамо", 2+2
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Костянтин Труханов

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація футболу України прийняла рішення дискваліфікувати лідера "Динамо" Беньяміна Вербича.

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Прем'єр-ліга України
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