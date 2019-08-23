Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Де дивитися онлайн 5-й тур Прем'єр-ліги: розклад трансляцій

1.1т Читати матеріал російською

В українській Прем'єр-лізі 24-26 серпня будуть зіграні матчі п'ятого туру розіграшу елітного футбольного дивізіону.

Основна увага уболівальників прикута до протистояння в Києві, де "Динамо" приймає донецький "Олімпік". Обидві команди напередодні очної битви відправили у відставку головних тренерів, а повернення на тренерський пост "біло-синіх" Олексія Михайличенка викликало обурення.

За традицією за іграми першості можна буде стежити на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Новини
У "Динамо" сталася ще одна тренерська відставка

Прем'єр Ліга. 5-й тур

24 серпня (субота)

14:00. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Катерина Монзуль

17:00. "Олександрія" – "Десна", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Іван Бондар

19:30. "Динамо" – "Олімпік", 2+2
Київ, стадіон "Олімпійський"
Головний арбітр: Віталій Романов

📸 2019/20

Публікація від FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

25 серпня (неділя)

17:00. "Карпати" – "Зоря", 2+2
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Олександр Дердо

19:30. "Шахтар" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Дмитро Кутаков

26 серпня (четвер)

19.00. "Дніпро-1" – "Львів", 2+2
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Дмитро Крівушкін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс озвучив жорсткі вимоги до нового тренера команди Олексія Михайличенка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...