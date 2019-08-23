Де дивитися онлайн 5-й тур Прем'єр-ліги: розклад трансляцій

В українській Прем'єр-лізі 24-26 серпня будуть зіграні матчі п'ятого туру розіграшу елітного футбольного дивізіону.
Основна увага уболівальників прикута до протистояння в Києві, де "Динамо" приймає донецький "Олімпік". Обидві команди напередодні очної битви відправили у відставку головних тренерів, а повернення на тренерський пост "біло-синіх" Олексія Михайличенка викликало обурення.
За традицією за іграми першості можна буде стежити на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр Ліга. 5-й тур
24 серпня (субота)
14:00. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
17:00. "Олександрія" – "Десна", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Іван Бондар
19:30. "Динамо" – "Олімпік", 2+2
Київ, стадіон "Олімпійський"
Головний арбітр: Віталій Романов
25 серпня (неділя)
17:00. "Карпати" – "Зоря", 2+2
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Олександр Дердо
19:30. "Шахтар" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Дмитро Кутаков
26 серпня (четвер)
19.00. "Дніпро-1" – "Львів", 2+2
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Дмитро Крівушкін
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс озвучив жорсткі вимоги до нового тренера команди Олексія Михайличенка.
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