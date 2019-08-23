Де дивитися онлайн 5-й тур Прем'єр-ліги: розклад трансляцій

В українській Прем'єр-лізі 24-26 серпня будуть зіграні матчі п'ятого туру розіграшу елітного футбольного дивізіону.

Основна увага уболівальників прикута до протистояння в Києві, де "Динамо" приймає донецький "Олімпік". Обидві команди напередодні очної битви відправили у відставку головних тренерів, а повернення на тренерський пост "біло-синіх" Олексія Михайличенка викликало обурення.

За традицією за іграми першості можна буде стежити на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр Ліга. 5-й тур

24 серпня (субота)

14:00. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

17:00. "Олександрія" – "Десна", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Іван Бондар

19:30. "Динамо" – "Олімпік", 2+2

Київ, стадіон "Олімпійський"

Головний арбітр: Віталій Романов

25 серпня (неділя)

17:00. "Карпати" – "Зоря", 2+2

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Олександр Дердо

19:30. "Шахтар" – "Маріуполь", "Футбол 1"

Харків, стадіон "Металіст"

Головний арбітр: Дмитро Кутаков

26 серпня (четвер)

19.00. "Дніпро-1" – "Львів", 2+2

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Дмитро Крівушкін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс озвучив жорсткі вимоги до нового тренера команди Олексія Михайличенка.

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