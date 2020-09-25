Де дивитися онлайн 3-й тур УПЛ: календар, розклад, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі 26-27 вересня пройдуть матчі четвертого туру національної першості.

Лідер чемпіонату "Ворскла" прийме на своєму полі "Маріуполь", "Динамо", яке займає друге місце, зіграє в Києві з "Минаєм", а чинний чемпіон "Шахтар" – з "Олімпіком".

За традицією вболівальники зможуть побачити трансляції матчів на каналах "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр Ліга. 4-й тур

26 вересня (субота)

14:00. "Минай" – "Динамо", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Олімпійський"

Головний арбітр: Віталій Романов

17:00. "Ворскла" – "Маріуполь", "Футбол 2"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Володимир Новохатній

19:30. "Олександрія" – "Дніпро-1", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

27 вересня (восркесенье)

14:00. "Львів" – "Зоря", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Олександр Омельченко

17:00. "Шахтар" – "Олімпік", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Олімпійський"

Головний арбітр: Анатолій Абдула

19:30. "Десна" – "Рух", "Футбол 1"

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Денис Шурман

19:30. "Колос" – "Інгулець", "Футбол 2"

Ковалівка, стадіон "Колос"

Головний арбітр: Олександр Дердо

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" у перенесеному матчі другого туру Прем'єр-ліги сенсаційно зіграв внічию з "Рухом".