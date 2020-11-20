Де дивитися онлайн 10-й тур УПЛ: календар, розклад трансляцій, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі після паузи на ігри збірних поновлюється чемпіонат країни.

10-й тур розпочнеться вже у п'ятницю, 20 листопада. Лідер першості київське "Динамо" зіграє в Кропивницькому з "Інгульцем", а чинний чемпіон донецький "Шахтар" прийме у Києві "Олександрію".

Побачити поєдинки можна буде завдяки прямим трансляціям на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Вашій увазі розклад ігрового дня.

Прем'єр Ліга. 10-й тур

20 листопада (п'ятниця)

19.00. "Рух" – "Маріуполь", "Футбол 1"

Львів, "Арена Львів"

Головний арбітр: Костянтин Труханов

21 листопада (субота)

14:00. "Інгулець" – "Динамо", "Футбол 2"

Кропивницький, стадіон "Зірка"

Головний арбітр: Максим Козиряцький

Арбітр VAR: Денис Шурман

17:00. "Шахтар" – "Олександрія", "Футбол 2"

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Микола Балакін

Арбітр VAR: Віталій Романов

22 листопада (неділі)

14:00. "Минай" – "Дніпро-1", "Футбол 1"

Ужгород, стадіон "Авангард"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

Арбітр VAR: Андрій Коваленко

17:00. "Десна" – "Львів", "Футбол 1"

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Сергій Бойко

19:30. "Ворскла" – "Колос", "Футбол 1"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін

Арбітр VAR: Євген Арановський

Матч "Олімпік" – "Зоря" перенесено через спалах коронавірусу в донецькій команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник київського "Динамо" Назарій Русин отримав травму і вибув на тривалий термін.