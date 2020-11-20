Де дивитися онлайн 10-й тур УПЛ: календар, розклад трансляцій, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі після паузи на ігри збірних поновлюється чемпіонат країни.
10-й тур розпочнеться вже у п'ятницю, 20 листопада. Лідер першості київське "Динамо" зіграє в Кропивницькому з "Інгульцем", а чинний чемпіон донецький "Шахтар" прийме у Києві "Олександрію".
Побачити поєдинки можна буде завдяки прямим трансляціям на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Вашій увазі розклад ігрового дня.
Прем'єр Ліга. 10-й тур
20 листопада (п'ятниця)
19.00. "Рух" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Львів, "Арена Львів"
Головний арбітр: Костянтин Труханов
21 листопада (субота)
14:00. "Інгулець" – "Динамо", "Футбол 2"
Кропивницький, стадіон "Зірка"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
Арбітр VAR: Денис Шурман
17:00. "Шахтар" – "Олександрія", "Футбол 2"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Микола Балакін
Арбітр VAR: Віталій Романов
22 листопада (неділі)
14:00. "Минай" – "Дніпро-1", "Футбол 1"
Ужгород, стадіон "Авангард"
Головний арбітр: Ігор Пасхал
Арбітр VAR: Андрій Коваленко
17:00. "Десна" – "Львів", "Футбол 1"
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Сергій Бойко
19:30. "Ворскла" – "Колос", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Дмитро Кривушкін
Арбітр VAR: Євген Арановський
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