Де дивитися Копенгаген – Динамо: на якому каналі пряма трансляція, час матчу

Віце-чемпіон України київське "Динамо" 7 листопада проведе один із найважливіших матчів Ліги Європи.

У четвертому турі групового етапу турніру команда Олексія Михайличенка зіграє на виїзді зі своїм прямим конкурентом у боротьбі за вихід до плейофф – данським "Копенгагеном".

О КОТРІЙ ГОДИНІ КОПЕНГАГЕН – ДИНАМО: ЧАС МАТЧУ

Поєдинок відбудеться в четвер, 7 листопада, на стадіоні "Паркен" у столиці Данії. Початок гри – о 19:55 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Копенгаген – Динамо.

Динамо – Копенгаген

ДЕ ДИВИТИСЯ КОПЕНГАГЕН – ДИНАМО

Побачити протистояння лідерів групи В можна буде на українському телеканалі "Футбол 1". Тут показ зустрічі супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Крім того, трансляцію з Копенгагена запланували російський мовник "Матч! Футбол 1" і казахстанський Qazaqstan/"Казахстан".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легіонер київського "Динамо" Жерсон Родрігес обматюкав тренера команди Олексія Михайличенка під час матчу Кубка України із "Шахтарем".

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