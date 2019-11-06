Де дивитися Копенгаген – Динамо: на якому каналі пряма трансляція, час матчу

Віце-чемпіон України київське "Динамо" 7 листопада проведе один із найважливіших матчів Ліги Європи.
У четвертому турі групового етапу турніру команда Олексія Михайличенка зіграє на виїзді зі своїм прямим конкурентом у боротьбі за вихід до плейофф – данським "Копенгагеном".
О КОТРІЙ ГОДИНІ КОПЕНГАГЕН – ДИНАМО: ЧАС МАТЧУ
Поєдинок відбудеться в четвер, 7 листопада, на стадіоні "Паркен" у столиці Данії. Початок гри – о 19:55 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Копенгаген – Динамо.
Динамо – Копенгаген
ДЕ ДИВИТИСЯ КОПЕНГАГЕН – ДИНАМО
Побачити протистояння лідерів групи В можна буде на українському телеканалі "Футбол 1". Тут показ зустрічі супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.
Крім того, трансляцію з Копенгагена запланували російський мовник "Матч! Футбол 1" і казахстанський Qazaqstan/"Казахстан".
Як повідомляв OBOZREVATEL, легіонер київського "Динамо" Жерсон Родрігес обматюкав тренера команди Олексія Михайличенка під час матчу Кубка України із "Шахтарем".
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "Динамо – Копенгаген" на сайті "OBOZREVATEL".