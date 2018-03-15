Де дивитися Динамо - Лаціо: розклад трансляцій матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" прийматиме вдома римський "Лаціо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок у столиці України відбудеться у четвер, 15 березня.

"Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Лаціо. Початок зустрічі на НСК "Олімпійський" о 20:00.

Всі бажаючі, хто не має можливості потрапити на стадіон, зможуть підтримати команду Олександра Хацкевича біля екранів ТБ. У прямому ефірі гру "Динамо" з "Лаціо" покаже телеканал "Україна".

Крім того, матч "біло-синіх" проти римських "орлів" можна подивитися на каналі "Футбол 1", де глядачів традиційно чекає студія з експертами і післяматчевими коментарями.

Також трансляцію з "Олімпійського" організовує російський канал "Матч! Футбол 1".

Нагадаємо, що "Динамо" вирвало нічию у "Лаціо", зігравши в Римі 2:2.