Де дивитися 29-й тур УПЛ: розклад трансляцій
В українській футбольній Прем'єр-лізі 3-5 липня відбудуться матчі 29 липня.
Вся увага вболівальників буде прикута до поєдинку на НСК "Олімпійський", де в останньому класичному протистоянні сезону зійдуться "Динамо" та "Шахтар".
Традиційно ігри можна буде побачити на телеканалі "Футбол 1", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 29-й тур
3 липня (п'ятниця)
19.00. "Львів" – "Ворскла", "Футбол 1"
Тернопіль, міський стадіон
Головний арбітр: Юрій Іванов
4 липня (субота)
19:30. "Динамо" – "Шахтар", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Віталій Романов
Арбітр VAR: Євген Арановський
5 липня (неділя)
17:00. "Десна" – "Колос", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Ігор Пасхал
19:30. "Зоря" – "Олександрія", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
Арбітр VAR: Віталій Романов
19:30. "Олімпік" – "Дніпро-1", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Дмитро Кутаков
Матч "Маріуполь" – "Карпати" скасовано через фінансові проблеми львівського клубу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" виступило зі звернення до Міністерства охорони здоров'я та УАФ щодо фіналу Кубка України.