Де дивитися 29-й тур УПЛ: розклад трансляцій

В українській футбольній Прем'єр-лізі 3-5 липня відбудуться матчі 29 липня.

Вся увага вболівальників буде прикута до поєдинку на НСК "Олімпійський", де в останньому класичному протистоянні сезону зійдуться "Динамо" та "Шахтар".

Традиційно ігри можна буде побачити на телеканалі "Футбол 1", 2+2 та УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 29-й тур

3 липня (п'ятниця)

19.00. "Львів" – "Ворскла", "Футбол 1"

Тернопіль, міський стадіон

Головний арбітр: Юрій Іванов

4 липня (субота)

19:30. "Динамо" – "Шахтар", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Віталій Романов

Арбітр VAR: Євген Арановський

5 липня (неділя)

17:00. "Десна" – "Колос", УНІАН

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Ігор Пасхал

19:30. "Зоря" – "Олександрія", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

Арбітр VAR: Віталій Романов

19:30. "Олімпік" – "Дніпро-1", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Дмитро Кутаков

Матч "Маріуполь" – "Карпати" скасовано через фінансові проблеми львівського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" виступило зі звернення до Міністерства охорони здоров'я та УАФ щодо фіналу Кубка України.