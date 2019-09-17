Дагестанський футболіст мерзенним вчинком спровокував масову бійку на матчі - відеофакт

Син відомого дагестанського футболіста Арсена Акаєва став призвідником масової бійки в матчі чемпіонату Південного федерального округу в Росії.

У грі між "УОР-Дагестан" і "Юність" молода людина завдала першого удару по гравцеві осетинської команди.

Арсен Акаєв пішов заспокоювати свого сина і поки вів його з поля, отримав відповідь від когось із суперників. У підсумку після цього на стадіоні почалася бійка, повідомляє Telegram-канал "Мутко проти".

Новини Російські хокеїсти влаштували жорстку масову бійку

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст пітерського "Зеніту" Ярослав Ракицький став учасником масової бійки в матчі 6-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі проти чеченського "Ахмата" (0:0).

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.