Чвертьфінал Кубка України завершився грандіозною сенсацією: всі результати

В Україні в чотирьох містах відбулися матчі 1/4 фіналу Кубка країни з футболу. До наступного туру сенсаційно вийшли два клуби з першої ліги: "Дніпро-1" і "Інгулець" з смт Петрове, Кіровоградської області.

Крім того, в півфінал пробилася "Зоря". Матч "Шахтар" - "Динамо" завершиться в серії пенальті перемогою "гірників"..

Вашій увазі всі результати.

"Львів" – "Зоря" 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 – 47 Ледньов.

"Зоря": Луїс Філіпе, Литвин, Вернидуб, Тимчик, Казаков, Чеберко (Михайличенко, 74), Сілас, Караваєв, Хомченовкій, Луньов, Будковський.

"Львів": Сарнавський, Борзенко, Парамонов, Воронін (Насонов, 78), Адамюк, Приймак, Дос Сантос, Липі, Таварес (Чину, 61), Да Сілва, Бруно.

"Інгулець" – "Карпати" 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальті - 5:4 Голи: 1:0 – 50 Щедрий, 1:1 – 90 Швед.

Серія пенальті:0:1 Гуцуляк, 1:1 Ковальов, 1:2 Мякушко, 2:2 Синегуб, 2:3 Онгль, 3:3 Поднебенной, 3:3 Йода (вище), 4:3 Козак, 4:4 Варгас , 5:4 Сула. "Інгулець": Ситников, Запорожець, Клименко (Поднебенной, 81), Мишуренко (Сула, 98), Коваленко (Сичинава, 88), Павлов, Балан, Щедрий (Козак, 77), Ковальов, Лупашко, Синегуб. "Карпати": Кучинський, Ковтун (Сандохадзе, 81), Папа, Мегреміч, Мякушко, Ді Франко (Толочко, 60), Онгль, Гуцуляк, Йода, Швед, Понд (Варгас, 73) Попередження: Мишуренко (83), Поднебенной (107), Балан (120) – Ді Франко (31), Гуцуляк (55), Папа Гуйє (65), Толочко (93), Варгас (103)

Вилучення: Толочко (100, повторне попередження)

"Дніпро" -1 – "Ворскла" 2:0 (0:0, 2:0) Голи: 1:0 – 77 Куліш, 2:0 – 83 Когут.

"Дніпро-1": Юрчук, Романюк, Лопиренок, Логінов, Польовий, Батагов (Загальский, 75), Сніжко, Когут, Чичиков (Шаповал, 62), Куліш, Кузик. "Ворскла": Ткаченко, Пердута, Скляр, Габелок, Шарпар (Петрович, 82), Карека (Коломоєць, 65), Чеснаков, Сапай, Чижов (Даллку, 70), Саків, Кані.

"Шахтар" – "Динамо" 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальті - 4:3 Голи: 0:1 – 9 Гармаш, 1:1 – 57 Мораес.

Серія пенальті: Ісмаїлі - 1:0, Циганков - 1:1, Соломон - 1:1 (воротар), Сідклей - 1:2, Майкон - 2:2, Кендзьора - 2:3, Нем - 3:3, Миколенко - 3:3 (воротар), Коваленко - 4:3, Шепелев - 4:3 (воротар) "Шахтар": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко (Майкон, 91), Патрік (Соломон, 46), Марлос (Нем, 68), Коваленко, Тайсон, Мораес. "Динамо": Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзьора, Сідклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльський, 83), Циганков, Вербич. Попередження: Тайсон (19), Степаненко (39), Патрік (43), Мораес (62), Соломон (90 + 3), Майкон (104), Болбат (116) – Кендзьора (24), Шапаренко (47), Микита Бурда (60), Гармаш (61), Шепелєв (78), Сідклей (86), Буяльський (90+1) Вилучення: Мораес (69, повторне попередження) – Гармаш (61, повторне попередження)

Жеребкування 1/2 фіналу в понеділок, 8 квітня, проведуть Олег Блохін та Ігор Бєланов. Початок процедури в Будинку футболу о 14:00.

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