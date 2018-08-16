Чвертьфінал ЧС-2018 не допоміг: Україна випередила Росію у новому рейтингу ФІФА

Україна утримала свої позиції у рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА). В оновленому списку національних збірних наша країна, як і місяць тому, залишилася на 35-му місці, маючи у своєму активі 1468 очок.

У лідери ж рейтингу прогнозовано вибралися нові чемпіони світу - французи. За ними розташувалися Бельгія, Бразилія, Хорватія, а замкнув першу п'ятірку Уругвай. Цікаво, що, незважаючи на вихід до чвертьфіналу домашнього мундіалю, росіяни на змогли наздогнати українців.

Новини Футболістів збірної України не випустили на матч Ліги чемпіонів у Москві

Зробивши ривок на 21 місце, Росія опинилася лише на 49-му рядку. Зазначимо, що суперники "жовто-синіх" у Лізі націй Чехія і Словаччина розташувалися на 44-му і 26-му місцях відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірній України намагалися влаштувати підставу у Братиславі.