"Не можу мовчати": автор антиросійських плакатів до ЧС-2018 озвучив свою позицію

Український художник Андрій Єрмоленко створив резонансні плакати з антирекламою Чемпіонату світу з футболу-2018, щоб привернути увагу до проблеми політв'язнів в Росії.

Про це він розповів в ефірі ObozTV.

Facebook Андрія Єрмоленка

Facebook Андрія Єрмоленка

Facebook Андрія Єрмоленка

Facebook Андрія Єрмоленка

За словами художника, через численні скарги в адміністрацію Facebook на свої плакати він був забанений. Однак потім аккаунт Єрмоленка розблокували і відновили його резонансний пост.

"Ботоферми, яких дуже багато в Росії, дають дуже багато скарг і блокують ті записи, які їм неугодні", - пояснив він.

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Після публікації плакатів художник зазнав кібератаки в інтернеті. "Дуже багато ботів ломилися до мене в приват і кидали всілякі віруси, які я не відкривав", - зазначив він.

При цьому художник заявив, що не боїться нападів у реальному житті.

"Якщо я когось "зацікавлю", так воно і буде. За останній час на проукраїнських активістів було багато нападів, наприклад в Одесі... Вони хочуть, щоб їх боялися, а якщо ми їх будемо боятися, вони виграли. Я так не хочу , тут логіка дуже проста", - підкреслив він.

За словами Єрмоленка, своїми малюнками він хотів привернути увагу до проблеми українських політв'язнів у Росії.

"Нам зараз головне витягти наших хлопців з в'язниць. Чемпіонат світу міг би бути одним з важелів, щоб Путін схаменувся і перед чемпіонатом їх випустив... Мені б хотілося, щоб це питання підняли першими наші спецслужби. Але цього не сталося, я мовчати не міг, а одним з каталізаторів стало голодування Олега Сєнцова", - пояснив художник.

Єрмоленко також повідомив, що є футбольним уболівальником, але трансляції ЧС-2018 дивитися не має наміру.

"Мені по барабану, хто стане чемпіоном світу. Будь-хто, хто стане чемпіоном світу, буде причетний до того, що Росія заробить гроші, а на ці гроші купить "гуманітарну допомогу" в ОРДЛО. І потім з цієї "гуманітарної допомоги" будуть стріляти в моїх друзів ", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своїй серії плакатів художник Андрій Єрмоленко зобразив жорстокість РФ і її агресію в світі: збитий "Боїнг", українських політв'язнів, бомбардування в Алеппо. Його плакати отримали великий резонанс.

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