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Чотири іспанські клуби зацікавилися форвардом "Динамо"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,1 т.
Фран Соль

Нападник київського "Динамо" Фран Соль привернув увагу чотирьох іспанських клубів.

Як повідомляється на сторінці Castanazos Top в Twitter, інтерес до футболіста проявляють "Сельта" і "Ельче" з Ла Ліги та "Еспаньйол" і "Альмерія" з другого за силою дивізіону.

Чотири іспанських клуби зацікавилися Франом Солем

Нагадаємо, що Фран Соль перейшов у "Динамо" з Нідерландів, де він виступав за "Віллем II", взимку 2019 року. За цей час нападник провів 22 матчі за київський клуб, відзначившись чотирма голами і двома результативними передачами. Його вартість за версією Transfermarkt становить 2 мільйони євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецький "Різеспор" націлився на данського півзахисника "Динамо" Міккеля Дуелунда.

Крім того, українська команда може провернути трансферну бомбу, повернувши одного з найкращих легіонерів клубу останніх років Александара Драговича.

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