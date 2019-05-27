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"Чи знаю я?" Суркіс висловився про відставку Хацкевича

3.4тЧитати матеріал російською

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що не ухвалював рішення щодо майбутнього в команді головного тренера Олександра Хацкевича.

Коментуючи чутки про прихід до столичного клубу польського фахівця Адама Навалки, бос "біло-синіх" зазначив, що не вів ні з ким переговорів.

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Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

ФК "Динамо" Київ

"Каже мені щось прізвище Навалка? Нічого не знаю, я ні з ким не розмовляв. Раніше вже сказав, що в кінці сезону, щоб нікого не смикати, сяду й говоритиму з Хацкевичем. І ми ухвалимо рішення. Правильне рішення, передусім, для самого "Динамо", – заявив Суркіс в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, керівництво київського "Динамо" розглядає варіант із запрошенням у команду іноземного тренера.

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Особи
Ігор СуркісОлександр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Київ
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