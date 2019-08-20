"Не продамо": Суркіс розповів, на кого розраховує в "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс назвав прізвища футболістів київського клубу, з яким не готовий розлучитися.

Ігор Суркіс

"Команда і в минулому сезоні була укомплектована, але була величезна кількість травм. Зараз усе добре. Соль, Бесєдін, Родрігеша взяли. Три нападники. Супрягу і Русина віддали в оренду. Русин забиває, дай бог, щоб він повернувся забивним нападником у "Динамо", як і Супряга. Тому що на них усіх ми розраховуємо. Ми не розглядаємо пропозиції продажу. За Булеца також", – цитує Суркіса FootbalHub.

Посилювати склад не планується.

"Говорити, що на деякі позиції можна було б більш якісних гравців запросити... Можливо. Є гравці класом вищі, ніж у "Динамо". Але сьогодні ті гравці, які є, їх кваліфікація, мені здавалося, дозволяла пройти таку команду, як "Брюгге", – підсумував Суркіс.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ігор Суркіс зажадав від нового тренера команди Олексія Михайличенка з перших матчів поліпшити результати команди.

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