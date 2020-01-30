Через коронавірус скасують старт футбольного чемпіонату

Початок нового сезону китайської Суперліги та інших внутрішніх чемпіонатів країни буде перенесено через поширення коронавірусу.
Як повідомляє агентство YahooSport, у четвер, 30 січня, китайська Федерація футболу заявила, що початок національних першостей відкладеться на невизначений термін, щоб допомогти в контролі над спалахом епідемії в країні.
Чемпіонат Китаю з футболу
Тижневик "Футбол"
"Федерація футболу Китаю продовжить дискусії з державними чиновниками, щоб внести необхідні зміни в організацію, розклад і кількість матчів", – йдеться у зверненні.
У Міністерстві охорони здоров'я Китаю оголосили, що в країні зафіксовано вже 7711 випадків зараження коронавірусом, 170 з яких закінчилися летально.
Як повідомляв OBOZREVATEL, делегацію жіночої збірної Китаю з футболу, яка приїхала в австралійський Брісбен, помістили в ізоляцію.
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