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21 березня • оновлено в 12:46
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Через коронавiрус: "Реал" прийняв остаточне рішення по Зідану

1.7т
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Головний тренер іспанського "Реала" Зінедін Зідан не покине свій пост цього літа, незалежно від того, як буде закінчено сезон.

Зінедін Зідан

Зінедін Зідан

За інформацією AS, керівництво мадридського клубу в зв'язку з паузою, пов'язаною з пандемією коронавiрусу, було змушене достроково почати планування на наступний сезон.

Спочатку боси "Мадрида" планували дочекатися завершення сезону і прийняти рішення про майбутнє Зідана, відштовхуючись від результатів команди і завойованих трофеїв.

Однак тепер Зідан в будь-якому випадку залишиться на чолі "Реала" на наступний сезон, він і його тренерський штаб вже починають підготовчу роботу до розіграшу Ла Ліги-2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році у Зідана виникли проблеми в "Реалі". Наставник дав футболістам вихідний після невдалого старту в Лізі чемпіонів, що викликало негативну реакцію з боку керівництва "вершкових".

У грудні минулого року встановив історичне досягнення в матчі "Барселона" – "Реал".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Зінедін Зідан
Місце
Іспанія
Тег
Реал Мадрид
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