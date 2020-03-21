Через коронавiрус: "Реал" прийняв остаточне рішення по Зідану

Головний тренер іспанського "Реала" Зінедін Зідан не покине свій пост цього літа, незалежно від того, як буде закінчено сезон.

Зінедін Зідан

За інформацією AS, керівництво мадридського клубу в зв'язку з паузою, пов'язаною з пандемією коронавiрусу, було змушене достроково почати планування на наступний сезон.

Спочатку боси "Мадрида" планували дочекатися завершення сезону і прийняти рішення про майбутнє Зідана, відштовхуючись від результатів команди і завойованих трофеїв.

Однак тепер Зідан в будь-якому випадку залишиться на чолі "Реала" на наступний сезон, він і його тренерський штаб вже починають підготовчу роботу до розіграшу Ла Ліги-2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році у Зідана виникли проблеми в "Реалі". Наставник дав футболістам вихідний після невдалого старту в Лізі чемпіонів, що викликало негативну реакцію з боку керівництва "вершкових".

У грудні минулого року встановив історичне досягнення в матчі "Барселона" – "Реал".

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