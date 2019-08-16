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"Через голови": новий тренер "Динамо" розповів про призначення

2.3т Читати матеріал російською

Український тренер Вадим Євтушенко, який увійшов до нового тренерського штабу київського "Динамо" і став помічником Олексія Михайличенка, прокоментував ці кадрові рішення.

Вадим Євтушенко

Вадим Євтушенко

dynamo.kiev.ua

"Такі речі, як тренерські звільнення і призначення, завжди відбуваються несподівано. Зрозуміло, що спеціально до цього ніхто не готується. Новий тренерський штаб приступає до роботи 16 серпня. У команди було два вихідних дня після" Брюгге". У п'ятницю хлопці зберуться, нас їм представлять, і ми приступаємо до роботи", - сказав Вадим Євтушенко в коментарі "Сегодня".

Він також додав, що поки не готовий відповідати на питання про підготовку команди:

"За великим рахунком, зараз всі питання повинні бути до нового головного тренера і до президента. Я не можу через їхні голови давати інтерв'ю і розголошувати якісь відомості".

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Через 15 років: чому "Динамо" призначило головним тренером Михайличенка

Нагадаємо, 15 серпня керівництво "Динамо" оголосило про призначення головним тренером клубу Олексія Михайличенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ дізналися деталі контракту нового головного тренера киян.

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Особа
Вадим Євтушенко
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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