Через анексію Криму: ще одна країна бойкотує ЧС-2018 в Росії

Офіційні австралійська влада вирішили проігнорувати чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії. Це рішення було прийнято в зв'язку з порушенням прав людини і міжнародних прав з боку РФ, в тому числі через анексію Криму і трагедію зі збитим малайзійським боїнгом, в результаті аварії якого загинули 38 австралійців.

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп. "Жоден офіційний представник країни не поїде до Росії. При цьому уряд не буде втручатися в рішення Федерації футболу щодо участі в чемпіонаті світу. На матчах національної команди буде присутній посол Австралії в Росії", - цитує дипломата Australian Associated Press.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії оголосила влада Ісландії, Великобританії, Польщі, Швеції і Данії.