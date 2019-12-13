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13 грудня • оновлено в 13:04
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За 8 років: "Динамо" повторило свій антирекорд єврокубків

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У вирішальному матчі групи Ліги Європи київське "Динамо" не змогло здобути потрібну перемогу над "Лугано", завершивши євросезон повним фіаско – невиходом у плейоф.

Команда Олексія Михайличенка посіла 3-тє місце у своїй групі ЛЄ, залишившись без єврокубків навесні – це найгірший результат "Динамо" в європейських турнірах за 28 років незалежності України.

Віталій Миколенко переживає відчай на останніх хвилинах матчу з "Лугано"

Віталій Миколенко переживає відчай на останніх хвилинах матчу з "Лугано"

dynamo.kiev.ua

Щоправда, ганьба поточного сезону стала повторенням антирекорду 8-річної давності. Тоді в сезоні 2011/2012 "Динамо" теж не змогло вийти з групи Ліги Європи, також посівши 3-тє місце. Хоча того разу суперниками "біло-синіх" були куди сильніші та статусніші команди – турецький "Бешикташ", англійський "Сток Сіті" та ізраїльський "Маккабі" (Тель-Авів).

Цікаво, що зараз "Динамо" справді повторило той плачевний результат осені 2011-го - також 3-тє місце в групі ЛЄ з ідентичними показниками: 1 перемога, 4 нічиї та 1 поразка з різницею м'ячів 0 (7-7) і сімома очками в активі. Водночас "біло-сині" також до останнього туру ще мали надію на вихід, але також з аутсайдером групи ("Маккабі") розписали вдома нічию 3:3 замість очікуваної перемоги.

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У нинішньому сезоні Ліги Європи "Динамо" програло конкуренцію шведському "Мальме" і данському "Копенгагену", здобувши за 6 матчів тільки 1 перемогу (над шведами вдома – 1:0). Найгіршим результатом "біло-синіх" в єврокубках крім ЛЄ 2011/12 можна вважати ще хіба сезон 2005/2006 – тоді "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів вилетіло від швейцарського "Туна" і взагалі залишилося без єврокубків на весь сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основний воротар "Динамо" не стримав емоцій після нічиї з "Лугано" і різко прокоментував негативний результат.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ Бешикташ Стамбул Сток Сіті Маккабі Тель-Авів ФК Мальме ФК Копенгаген
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