Черчесов безглуздо привітав з 9 травня і отримав образи в мережі

Головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов піддався обструкції в інтернеті, після свого привітання з 9 травня.

Керівник головної футбольної команди РФ у себе в Instagram опублікував вiдфотошоплене фото, де до тулубiв солдатів радянської армії приєднав свою голову, а також голови інших гравців збірної.

Після того, як Черчесову стали в неприємній формі писати про неприпустимість подібного, він просто закрив пост від коментування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Черчесов зробив хамський вчинок і поплатився. Тренер грубо обійшовся з стюардами перед грою 18-го туру РПЛ "Спартак" – "Краснодар" і став жертвою коментарів в мережі.

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