Головна Новини
9 травня • оновлено в 19:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Черчесов безглуздо привітав з 9 травня і отримав образи в мережі

3.3т
Читати матеріал російською

Головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов піддався обструкції в інтернеті, після свого привітання з 9 травня.

Керівник головної футбольної команди РФ у себе в Instagram опублікував вiдфотошоплене фото, де до тулубiв солдатів радянської армії приєднав свою голову, а також голови інших гравців збірної.

З ювілеєм Великої Перемоги!

Публікація від Stanislav Cherchesov (@ stanislav.cherchesov.official)

Після того, як Черчесову стали в неприємній формі писати про неприпустимість подібного, він просто закрив пост від коментування.

"Тримай наркомана": Черчесова загнобити в мережі за "ідіотське привітання" з 9 травня
"Тримай наркомана": Черчесова загнобити в мережі за "ідіотське привітання" з 9 травня
"Тримай наркомана": Черчесова загнобити в мережі за "ідіотське привітання" з 9 травня
"Тримай наркомана": Черчесова загнобити в мережі за "ідіотське привітання" з 9 травня
"Тримай наркомана": Черчесова загнобити в мережі за "ідіотське привітання" з 9 травня
"Тримай наркомана": Черчесова загнобити в мережі за "ідіотське привітання" з 9 травня
"Тримай наркомана": Черчесова загнобити в мережі за "ідіотське привітання" з 9 травня
"Тримай наркомана": Черчесова загнобити в мережі за "ідіотське привітання" з 9 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Черчесов зробив хамський вчинок і поплатився. Тренер грубо обійшовся з стюардами перед грою 18-го туру РПЛ "Спартак" – "Краснодар" і став жертвою коментарів в мережі.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Станіслав Черчесов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
15
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Dignitas
VS
Complexity
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
Team Vitality
VS
Heretics
Победа Heretics
2,50 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
ENCE
VS
Astralis
Победа ENCE с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Unique
VS
Nemiga
Победа Nemiga с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Winstrike
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.55 Сделать ставку
forZe
VS
Gambit Youngsters
Победа forZe
1.55 Сделать ставку
NaVi
VS
Syman
Победа Syman с форой в +6,5 раундов на первой карте
1.87 Сделать ставку
Team Liquid
VS
100 Thieves
Победа Team Liquid
1.52 Сделать ставку
G2
VS
c0ntact
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку