Чемпіонат України з футболу: де дивитися онлайн 18-й тур Прем'єр-ліги

В українській футбольній Прем'єр-лізі 14-15 грудня пройде заключний в нинішньому році тур національного чемпіонату.
Грандіозний інтерес викликає битва сусідів по турнірній таблиці – чернігівської "Десни" та київського "Динамо", яке з ганьбою вилетіло з Ліги Європи. Крім того, увага вболівальників буде прикута і до поєдинку між луганською "Зорею" та донецьким "Шахтарем".
Вболівальники зможуть побачити прямі трансляції матчів на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 18-й тур
14 грудня (субота)
14:00. "Львів" – "Колос", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Ярослав Козик
17:00. "Зоря" – "Шахтар", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Віталій Романов
19.00. "Олімпік" – "Маріуполь", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Олександр Омельченко
15 грудня (неділя)
14:00. "Ворскла" – "Карпати", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Олександр Дердо
14:00. "Десна" – "Динамо", 2+2
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Віктор Копієвський
17:00. "Дніпро-1" – "Олександрія", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Микола Балакін
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі різко висловився на адресу фанатів після фіаско в Лізі Європи.
Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".