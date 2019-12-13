Чемпіонат України з футболу: де дивитися онлайн 18-й тур Прем'єр-ліги

В українській футбольній Прем'єр-лізі 14-15 грудня пройде заключний в нинішньому році тур національного чемпіонату.

Грандіозний інтерес викликає битва сусідів по турнірній таблиці – чернігівської "Десни" та київського "Динамо", яке з ганьбою вилетіло з Ліги Європи. Крім того, увага вболівальників буде прикута і до поєдинку між луганською "Зорею" та донецьким "Шахтарем".

Вболівальники зможуть побачити прямі трансляції матчів на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 18-й тур

14 грудня (субота)

14:00. "Львів" – "Колос", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Ярослав Козик

17:00. "Зоря" – "Шахтар", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Віталій Романов

19.00. "Олімпік" – "Маріуполь", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Олександр Омельченко

15 грудня (неділя)

14:00. "Ворскла" – "Карпати", "Футбол 1"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Олександр Дердо

14:00. "Десна" – "Динамо", 2+2

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Віктор Копієвський

17:00. "Дніпро-1" – "Олександрія", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Микола Балакін

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі різко висловився на адресу фанатів після фіаско в Лізі Європи.

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