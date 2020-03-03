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3 березня • оновлено в 11:49
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Чемпіонат Швейцарії з футболу призупинено через коронавірус

2.3т
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Матчі обох дивізіонів чемпіонату Швейцарії з футболу призупинені як мінімум до 23 березня через епідемію коронавірусу в країні.

Як повідомляє інформагентство Insidesport, це рішення було прийнято після того, як уряд заборонив проведення всіх заходів, відвідуваність яких перевищує одну тисячу чоловік, до 15 березня.

Чемпіонат Швейцарії з футболу

Чемпіонат Швейцарії з футболу

Sports Finding

"Цього понеділка (2 березня – Ред.) всі 20 клубів Футбольної ліги Швейцарії прийняли рішення призупинити розіграш чемпіонатів до 23 березня", – написано в заяві з Лозанни.

Варто зазначити, що футбольні чиновники Швейцарії обговорювали можливість проведення поєдинків при порожніх трибунах, але відмовилися від цієї ідеї через економічну невигідність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 лютого віцепрезидент УЄФА Мішель Ува в ефірі Rai Radio 1 Sport допустив скасування матчів турнірів під егідою союзу в разі вимог з боку окремих держав.

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Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія
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