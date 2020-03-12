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12 березня • оновлено в 14:32
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Чемпіонат Іспанії з футболу призупинено через коронавірус

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Іспанська Ла Ліга прийняла рішення призупинити розіграш чемпіонату на невизначений термін через коронавірус.

"З огляду на всі обставини, які стали відомі вранці – оголошення карантину в мадридському "Реалі" та можливі випадки коронавірусу в інших командах – Ла Ліга вважає за доцільне перехід до наступної фази боротьби з COVID-19. Він полягає в тому, що два наступних тури першості будуть скасовані", – написано на офіційному сайті організації.

Чемпіонат Іспанії з футболу призупинено через коронавируса

Чемпіонат Іспанії з футболу призупинено через коронавируса

La Liga

Також повідомляється, що рішення про подальші дії буде прийматися в залежності від ситуації після виходу команд з карантину та інших обставин, які можуть виникнути у майбутньому.

OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією із впливом коронавірусу на спорт і розповідає про останні новини по цій темі в режимі онлайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільша баскетбольна ліга світу НБА також оголосила про зупинку матчів чемпіонату через виявлений коронавірус у гравця однієї з команд.

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Теми
Коронавірус Чемпіонат Іспанії
Місце
Іспанія
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