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6 грудня • оновлено в 00:09
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Чемпіон світу забив супергол п'ятою в падінні

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Нападаючий ПСЖ Кіліан Мбаппе відзначився феноменальним голом в домашньому матчі 16-го туру чемпіонату Франції проти "Нанта" (2:0).

На 52-й хвилині чемпіон світу 2018 року відгукнувся на флангову передачу Анхеля Ді Марії та, неймовірно склавшись, забив в падінні п'ятою.

Свій удар 20-річний футболіст зазначив оригінально. Мбаппе ліг на газон, прийнявши розслаблену позу.

ICI C'EST PARIS 😀🔴🔵 ...

Публікація від Kylian Mbappé (@ k.mbappe)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" готовий викласти € 400 млн за Кіліана.

Таким чином гранд іспанського футболу готовий побити трансферний рекорд, який належить іншому гравцеві французької команди Неймара – він був викуплений з "Барселони" за € 222 млн.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Франції
Особа
Кіліан Мбапе
Місце
Франція
Тег
ПСЖ
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