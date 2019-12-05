Чемпіон світу забив супергол п'ятою в падінні

Нападаючий ПСЖ Кіліан Мбаппе відзначився феноменальним голом в домашньому матчі 16-го туру чемпіонату Франції проти "Нанта" (2:0).

На 52-й хвилині чемпіон світу 2018 року відгукнувся на флангову передачу Анхеля Ді Марії та, неймовірно склавшись, забив в падінні п'ятою.

Свій удар 20-річний футболіст зазначив оригінально. Мбаппе ліг на газон, прийнявши розслаблену позу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" готовий викласти € 400 млн за Кіліана.

Таким чином гранд іспанського футболу готовий побити трансферний рекорд, який належить іншому гравцеві французької команди Неймара – він був викуплений з "Барселони" за € 222 млн.

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