Головна Новини
23 травня • оновлено в 23:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Чемпіон світу з футболу Бенедикт Геведес відмовився повертатися в Росію через коронавiрус

1.4т
Читати матеріал російською

Німецький захисник "Локомотива" Бенедикт Геведес не прибув в розташування столичного клубу через стурбованість епідеміологічною ситуацією в Москві, повідомляє "Чемпионат.com".

Бенедикт Геведес

Бенедикт Геведес

32-річний чемпіон світу в складі збірної Німеччини побоюється за здоров'я і не прилетів до Москви в призначений день. Крім того, як стверджує видання, Хеведес може покинути "Локомотив". Футболіст і клуб найближчим часом можуть провести переговори про дострокове розірвання контракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведський нападник російського "Краснодара" Маркус Берг розповів про ситуацію з COVID-19 у нього на батьківщині, пояснивши велику кількість смертей.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
ФК Локомотив Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
БАТЭ
VS
Динамо Брест
Победа БАТЭ
1.72 Сделать ставку
Гамбург
VS
Арминия
Инд. тотал Арминии меньше 1
2.05 Сделать ставку
Хольштайн
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта
2.10 Сделать ставку
Карлсруэ
VS
Бохум
Обе забьют
1.60 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Giants
Победа Movistar Riders c форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
mousesports
VS
BIG
Победа BIG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
MAD Lions
VS
BIG
Победа MAD Lions
1.65 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Hard Legion
Победа Hellraisers с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку