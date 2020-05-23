Німецький захисник "Локомотива" Бенедикт Геведес не прибув в розташування столичного клубу через стурбованість епідеміологічною ситуацією в Москві, повідомляє "Чемпионат.com".

Бенедикт Геведес

32-річний чемпіон світу в складі збірної Німеччини побоюється за здоров'я і не прилетів до Москви в призначений день. Крім того, як стверджує видання, Хеведес може покинути "Локомотив". Футболіст і клуб найближчим часом можуть провести переговори про дострокове розірвання контракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведський нападник російського "Краснодара" Маркус Берг розповів про ситуацію з COVID-19 у нього на батьківщині, пояснивши велику кількість смертей.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!