Чемпіон світу перетворив голову суперника на криваве місиво - фото 18+

Захисник команди "Юрдінген 05" Кевін Гросскройц наступив шипами на голову гравцеві "Рот-Вайсс Ессена" Лукасу Сцепаніку в матчі регіонального Кубка Німеччини з футболу.

Після гри з'ясувалося, що Сцепанік отримав глибоке розсічення. Гросскройц, який виграв у 2014 році у складі збірної Німеччини чемпіонат світу, у якостi вибаченя запросив Лукаса у власний ресторан, повідомляє Євроспорт.

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