Челсі - Динамо: відео голів

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" програло "Челсі". Матч на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні завершився з рахунком 3:0.

Кияни стримували тиск футболістів англійського клубу до 16-ї хвилини. Однак точний удар Педро, який втік від захисників, з декількох метрів дозволив господарям відкрити рахунок в поєдинку.

Челсі - Динамо FC Chelsea

"Челсі" Англія – "Динамо" Київ, Україна 3:0

"Челсі" – Аррісабалага, Крістенсен, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луїз, Ковачич, Жоржина, Педро, Барклі, Вілліан, Жиру.

"Динамо" Київ – Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Шабанов, Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Русин.

Попередження: Шепелев (9).

Гол: 1:0 – 17 Педро,

2:0 - 65 Вілліан,

3:0 - 90 Хадсон-Одои.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст лондонського "Челсі" Пет Невін назвав київське "Динамо" найсерйознішим суперником англійців в нинішньому розіграші Ліги Європи.

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