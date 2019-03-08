Челсі – Динамо: дивитися відео-огляд матчу Ліги Європи

Київське "Динамо" розгромно програло лондонському "Челсі" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Команда Олександра Хацкевича не змогла скласти конкуренцію одному з головних претендентів на перемогу в турнірі, пропустивши три м'ячі.
Челсі – Динамо
Гості завдали по воротах суперника лише один удар в площину, однак при цьому на 33-й хвилині гри арбітр зобов'язаний був покарати англійців пенальті після гри рукою Маркоса Алонсо.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відео найцікавіших моментів гри в Лондоні.
"Челсі" Англія – "Динамо" Україна - 3:0
Голи: 1:0 – 17 Педро, 2:0 – 65 Вілліан, 3:0 – 90 Хадсон-Одоі.
"Челсі" – Аррісабалага, Крістенсен, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луїз, Ковачич, Жоржина (Канте, 62), Педро, Барклі (Лофтус-Чик, 62), Вілліан (Хадсон-Одоі, 78), Жиру.
"Динамо" – Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Шабанов, Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Буяльський (Сідклей, 71), Русин (Гармаш, 66).
Попередження: Шепелев (9), Буяльський (41).
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про причини поразки лондонському "Челсі".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".