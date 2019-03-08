Челсі – Динамо: дивитися відео-огляд матчу Ліги Європи

Київське "Динамо" розгромно програло лондонському "Челсі" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Команда Олександра Хацкевича не змогла скласти конкуренцію одному з головних претендентів на перемогу в турнірі, пропустивши три м'ячі.

Челсі – Динамо

Гості завдали по воротах суперника лише один удар в площину, однак при цьому на 33-й хвилині гри арбітр зобов'язаний був покарати англійців пенальті після гри рукою Маркоса Алонсо.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відео найцікавіших моментів гри в Лондоні.

"Челсі" Англія – "Динамо" Україна - 3:0

Голи: 1:0 – 17 Педро, 2:0 – 65 Вілліан, 3:0 – 90 Хадсон-Одоі.

"Челсі" – Аррісабалага, Крістенсен, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луїз, Ковачич, Жоржина (Канте, 62), Педро, Барклі (Лофтус-Чик, 62), Вілліан (Хадсон-Одоі, 78), Жиру.

"Динамо" – Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Шабанов, Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Буяльський (Сідклей, 71), Русин (Гармаш, 66).

Попередження: Шепелев (9), Буяльський (41).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про причини поразки лондонському "Челсі".

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