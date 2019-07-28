"Чекаю колобка": в мережі показали, що відбувається бiля "Донбас Арени"

В окупованому терористами "ДНР" Донецьку неподалік від "Донбас Арени" стали з'являтися зайці.

"Донбас Арена": лисиці були – є зайці, чекаю колобка", – підписав фотографії в Twiiter користувач "БильБильова".

У коментарях користувачі відповідають, що і зайці, і лисиці в парках навколо донецької арени спостерігаються ще з довоєнних часів.

Нагадаємо, що кілька років тому в центрі Донецька біля покинутого через війну стадіону з'явилася молода лисиця.

Зовсім недавно тренер ДЮСШ "Шахтаря" Олексій Бахарєв зізнався, що поле стадіону "Донбас Арени" в убитому стані і там живуть чотири лисиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні житель окупованого Донецька Ігор Полтавець зняв відеоблог про стан знаменитого стадіону після 5 років війни з Росією.

У лютому на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

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