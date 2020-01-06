"Був бомбою": український журналіст прокоментував гучний трансфер гравця "Динамо"

Український журналіст, заступник головного редактора тижневика "Футбол" Андрій Шахов прокоментував перехід півзахисника "Динамо" Дениса Гармаша в турецький "Різеспор".

Денис Гармаш dynamo.kiev.ua

"Гармаш і Морозюк знову одноклубники! Я багато критикував Дениса. Перш за все за нестриманість. Він дійсно був бомбою уповільненої дії, яка могла вибухнути в будь-який момент і незрозуміло, в який бік летів її вміст. Однак Денису не можна було відмовити ні в таланті, ні в віддачі. Він не відбував номер. Останнім часом він перестав бути важливою фігурою в команді, тому "Динамо" розставання з ним переживе безболісно, зате платіжна відомість, за ідеєю, істотно скоротиться. Думаю, цей трансфер піде на благо всім трьом сторонам – клубам і самому гравцеві", – написав Шахов на своїй сторінці в мережі Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про те, що один з провідних легіонерів "Динамо" Тамаш Кадар також залишає столичний клуб.

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