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26 грудня • оновлено в 18:39
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"Було б бажання": голкіпер "Динамо" розповів про спілкування з легіонерами

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Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан заявив, що українські футболісти команди та легіонери не мають проблем із взаєморозумінням, але їм не завжди вистачає бажання спілкуватися.

"Добре. Тільки було б бажання. Соль трохи розмовляє і все розуміє, Родрігес і Де Пена також, Кадірі менше за всіх розуміє, Кадар усе прекрасно розуміє, просто прикидається", – наводить слова Бущана офіційний сайт "Динамо".

Георгій Бущан

Георгій Бущан

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Він також додав, що в контрактах іноземних гравців прописана обов'язкова умова, але не всі її дотримуються.

"Ти повинен вивчати мову країни, в якій перебуваєш, і підлаштовуватися під реалії. У наших іноземців у контракті прописано, що за певний період вони повинні вивчити або російську, або українську. Більшість цього правила не дотримуються", – розповів Бущан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нігерійський нападник київського "Динамо" Браун Ідеє згадав про виступи за клуб за часів Євромайдану.

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Особа
Георгій Бущан
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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