"Були крики": арбітр матчу "Шахтар" - "Динамо" розкрив деталі расистського скандалу

Арбітр Микола Балакін, який судив матч "Шахтар" – "Динамо" в 14-му турі УПЛ, детально розповів про скандальну ситуацію з проявами расизму з боку фанатів київського клубу.

Про це Балакін розповів в інтерв'ю Tribuna.com.

"Було порушення правил з боку Дентіньо проти Бущана. Показав бразильцеві жовту картку. Мені ще батько завжди казав, коли ти на полі, то навіть не чуєш, що кричать трибуни. Ти весь час в грі. І Дентіньо каже мені: "Послухай, що вони кричать. Вони мене ображають". Я прислухаюся – і чую мавпячі крики. Питаю своїх помічників: "Ви теж це чуєте?". Кажуть, що так. Пішов до четвертого арбітра, щоб терміново зробити оголошення по стадіону. Такого бути не повинно. Потім Тайсон порушив правила проти Шабанова. Я дав свисток. Артем лежав, підійшов до нього і запитав, чи потрібна допомога лікарів. Чую, що з трибун знову кричать. Тайсон вибиває м'яч і показує те, що він показав (середній палець). Ну, думаю, почалося. Начебто все було під контролем", – зазначив Балакін.

Тайсон в скандальному матчі з "Динамо" ФК "Шахтар"

Арбітр розповів, що заспокоїти фанатів вдалося завдяки гравцям "Динамо".

"Коли я відвів команди з поля в підтрибунне приміщення, то покликав двох тренерів і капітанів. Сказав: "Ви бачите, що відбувається. Я зупиню гру, якщо це продовжиться". Був готовий прийняти таке рішення. Підійшов до Циганкова і Бущана. Кажу: "Вас поважають уболівальники, поговоріть з ними. Це неправильно, що вони роблять". Гравці поспілкувалися з фанатами – криків більше не було", – сказав рефері.

Балакін зазначив, що прийняв рішення згідно з циркуляром УЄФА по боротьбі з расизмом.

"Вважаю, що все правильно зробили. Єдине, що мені не треба було вести Тайсона на дальній бік, і показувати йому там червону картку. Треба було зробити це біля технічної зони", – додав арбітр.

На думку Балакіна, слова фанатів "Динамо" про акцію в підтримку сов – "це не серйозно".

"Всі, хто знаходився на полі, розуміли, що сталося. Потім почали говорити, що нічого не було, або про сов – це не серйозно. Гравці "Динамо" заспокоювали Тайсона. Чому вони це робили? Тому що все бачили і розуміли", – зазначив рефері.

Також Балакін підкреслив, що не міг не дати червону картку Тайсону.

"Пояснив йому, що все розумію, але є правила, які я не можу обійти. Підійшов до Каштру і Срни, теж пояснив їм своє рішення. Вони мене зрозуміли. Сподіваюся, більше у нас таких ситуацій в матчах не повториться", – сказав Микола Балакін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками расистського скандалу "Динамо" було покарано домашнім матчем без глядачів і великим штрафом.

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