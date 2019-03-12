Букмекери назвали шанси "Динамо" пройти "Челсі"

Напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між "Челсі" і "Динамо" букмекерські контори опублікували котирування на переможця протистояння.

Динамо - Челсі

На думку фахівців, шанси віце-чемпіонів України на успіх практично відсутні.

Коефіцієнт на вихід "Динамо" до чвертьфіналу ЛЄ становить 26,0. У свою чергу котирування на тріумф клубу з Лондона рівні 1,0.

В успіх української команди в матчі-відповіді букмекери також не вірять. Виграш "Динамо" оцінюється показником 3,50. На гостьову перемогу "Челсі" можна поставити з коефіцієнтом 2,15.

Нагадаємо, що в першій зустрічі в Лондоні український клуб зазнав поразки з рахунком 0:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 фіналу ЛЄ пройшло грецький "Олімпіакос". після нічиєї в Афінах (2:2) підопічні Олександра Хацкевича домоглися мінімальної перемоги в матчі-відповіді.

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