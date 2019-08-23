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"Буду сильно засмучений": описані перспективи Ракицького в збірній України

1.8т Читати матеріал російською

Екс-гравець збірної України Максим Калиниченко не виключив повернення українського футболіста пітерського "Зеніту" Ярослава Ракицького в збірну України.

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

"Ракицький робив все абсолютно усвідомлено, він знав навіщо, куди йде, знав, що позбавляється збірної. У житті все змінюється з калейдоскопічною швидкістю. І я не здивуюся, якщо побачу Ракицького в збірній. Але при цьому буду сильно засмучений. У складний період він поставив свої інтереси вище інтересів збірної. Хоча, не збираюся його судити. Сам я живу з сім'єю в Москві більше 20 років і відчуваю себе українцем до мозку кісток. А Ракицький нехай робить, як вважає за потрібне", - заявив Калиниченко в інтерв'ю "Советскому спорту".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ракицький став учасником масової бійки в матчі 6-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі проти чеченського "Ахмата" (0:0). Українець спровокував цю бійку і нарвався на велику кiлькiсть критичних коментарів у мережі.

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Особи
Максим Калиниченко Ярослав Ракицький
Місце
Росія
Тег
збірна України з футболу
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