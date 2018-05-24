Британська співачка влаштувала яскраву фотосесію на НСК "Олімпійський", викликавши захоплення в мережі

Британська співачка Дуа Ліпа, яка виступить перед уболівальниками на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів вже прибула до Києва. 22-річна виконавиця побувала на НСК "Олімпійський", де взяла участь в яскравій фотосесії, чим привела у захват фанатів.

"Три дні до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА", - написала Ліпа на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники співачки захопилися фотографіями з "Олімпійського", позаздривши киянам.

Instagram Дуа Липи

Instagram Дуа Липи

"Чому я живу не в Києві?", "Вау! Дуже красиво", "Чудова красуня", "Ти виграєш Лігу чемпіонів", "Лети до мене, в мене дача вільна", "Бажаємо тобі удачі в Києві", - пишуть в коментарях під фото. Відзначимо, що всього за 11 годин пост Ліпи набрав майже 800 тисяч лайків.

Instagram Дуа Липи

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко розповів про помилку УЄФА перед фіналом Ліги чемпіонів.