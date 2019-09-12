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13 вересня • оновлено в 01:54
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"Вони стомлюють": бразильський футболіст "Шахтаря" назвав єдиний недолік Києва

2.6т Читати матеріал російською

Бразильський футболіст "Шахтаря" Матеус Кардосо Лемос Мартінс, більш відомий як Тете, зізнався, що дуже незадоволений трафіком в столиці України.

тітці

тітці

ФК Шахтар

"Мені сподобалася Україна. Прийняли тепло. Подобається Київ – тут є куди сходити, чим зайнятися, пройтися по магазинах. Не нудно. Єдиний недолік – затори. Вони стомлюють, здається, що вони нескінченні. Трафік дуже щільний, багато-багато машин. Я іноді через затори навіть запізнювався на тренування. Тепер намагаюся виїжджати з запасом часу", – цитує Тете sport.ua з посиланням на журнал "Футбол".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого півзахисник молодіжної збірної Бразилії підписав 5-річний контракт з "гірниками".

Пізніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про вражаючі подробиці трансферу Тете.

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Особа
Тете
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Шахтар
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