"Вони стомлюють": бразильський футболіст "Шахтаря" назвав єдиний недолік Києва

Бразильський футболіст "Шахтаря" Матеус Кардосо Лемос Мартінс, більш відомий як Тете, зізнався, що дуже незадоволений трафіком в столиці України.

тітці ФК Шахтар

"Мені сподобалася Україна. Прийняли тепло. Подобається Київ – тут є куди сходити, чим зайнятися, пройтися по магазинах. Не нудно. Єдиний недолік – затори. Вони стомлюють, здається, що вони нескінченні. Трафік дуже щільний, багато-багато машин. Я іноді через затори навіть запізнювався на тренування. Тепер намагаюся виїжджати з запасом часу", – цитує Тете sport.ua з посиланням на журнал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого півзахисник молодіжної збірної Бразилії підписав 5-річний контракт з "гірниками".

Пізніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про вражаючі подробиці трансферу Тете.

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