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Братки з автоматами: російський клуб зняв скандальне відео, а потім його видалив

3.6т Читати матеріал російською

Російський клуб "КамАЗ" з Набережних Човнів презентував нову форму на сезон-2019/20 стильним відеороликом в дусі кримінальних розборок 90-х.

Чотирихвилинне відео зроблене за подобою до старих бойовиків, які в той час дивилися на VHS-касетах. Колориту додають малиновий піджак і золотий ланцюг одного з героїв, музика з "Бригади" і "Кримінального чтива".

На жаль, уже через кілька годин після публікації ролик з презентацією форми був видалений з усіх офіційних каналів ФК "КамАЗ". Однак його все ще можна подивитися в інтернеті.

У прес-службі клубу заявили Sports.ru, що клуб видалив відео не по своїй волі.

"ФК КАМАЗ дійсно видалив гумористичний відеоролик, який презентує нову форму команди. Ми зробили це з не залежних від клубу причин. Шкодуємо про це, але хочемо зазначити, що стилістику подібних відео кожен уболівальник може спостерігати щодня в ефірі програм деяких федеральних каналів".

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Як зазначило одне з джерел, причиною видалення стала, швидше за все, наполеглива вимога представників силових структур і політичних сил Татарстану. Ймовірно, чиновники різко відреагували на гумор, пов'язаний з бандитською культурою 90-х, а така гостра сатира в сучасній Росії, м'яко кажучи, не вітається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський "приміряв" форму російського клубу: фотофакт.

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Росія Набережні Челни
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