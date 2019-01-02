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''Бракує грошей'': Роналдо не може здійснити свою мрію

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Легендарний футболіст Роналдо висловився про купівлю клубу чемпіонату Іспанії – "Вальядолід". Бразилець зазначив, що не може дозволити собі купити "Інтер", в якому він провів п'ять років як гравець.

"Я працюю з "Вальядолідом". Я дуже зайнятий і задоволений цим випробуванням. Я не замислювався про покупку "Інтера". Клуб завжди в моєму серці, я не виключаю такої імовірності, але у мене немає грошей, щоб його купити", - цитує "зубастика" Football Italia.

Роналдо

Роналдо

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При цьому Роналдо бачить явний прогрес міланського клубу. "Інтер" зростає, незважаючи на те, що "Ювентус" явно сильніший за всіх інших. У "Наполі" все добре, але "Юве" занадто далеко відірвався", - проаналізував ситуацію в чемпіонаті Італії легендарний бразилець.

Роналдо захищав кольори "Інтера" з 1997 по 2002 рік. За покупку футболіста у "Барселони" клуб виклав рекордну на той час суму - 25 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що за підсумками 19-ти турів "Ювентус" впевнено лідирує в Серії А, випереджаючи найближчого конкурента – "Наполі" - на дев'ять очок. "Інтер" з 39-ма балами йде третім.

''Бракує грошей'': Роналдо не може здійснити свою мрію

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2014 року Роналдо став одним із власників американського клубу "Форт-Лодердейл Страйкерс". Крім того, легендарний бразилець відновив кар'єру футболіста заради того, щоб допомогти своїй команді.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Роналдо
Теги
ФК ВальядолідФК ІнтерФК Ювентус
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