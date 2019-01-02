''Бракує грошей'': Роналдо не може здійснити свою мрію

Легендарний футболіст Роналдо висловився про купівлю клубу чемпіонату Іспанії – "Вальядолід". Бразилець зазначив, що не може дозволити собі купити "Інтер", в якому він провів п'ять років як гравець.

"Я працюю з "Вальядолідом". Я дуже зайнятий і задоволений цим випробуванням. Я не замислювався про покупку "Інтера". Клуб завжди в моєму серці, я не виключаю такої імовірності, але у мене немає грошей, щоб його купити", - цитує "зубастика" Football Italia.

Роналдо Real Valladolid CFSAD

При цьому Роналдо бачить явний прогрес міланського клубу. "Інтер" зростає, незважаючи на те, що "Ювентус" явно сильніший за всіх інших. У "Наполі" все добре, але "Юве" занадто далеко відірвався", - проаналізував ситуацію в чемпіонаті Італії легендарний бразилець.

Роналдо захищав кольори "Інтера" з 1997 по 2002 рік. За покупку футболіста у "Барселони" клуб виклав рекордну на той час суму - 25 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що за підсумками 19-ти турів "Ювентус" впевнено лідирує в Серії А, випереджаючи найближчого конкурента – "Наполі" - на дев'ять очок. "Інтер" з 39-ма балами йде третім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2014 року Роналдо став одним із власників американського клубу "Форт-Лодердейл Страйкерс". Крім того, легендарний бразилець відновив кар'єру футболіста заради того, щоб допомогти своїй команді.