''Божевільний'': допінгіст "Вест Хема" оцінив Ярмоленка

Новачок лондонського "Вест Хема" Самір Насрі захопився своїми новими партнерами по команді. Дворазовий чемпіон Англії у складі "Манчестер Сіті" відзначив і лідера збірної України Андрія Ярмоленка.

"Я добре знайомий з багатьма хлопцями у "Вест Хемі". У нас зараз є все, щоб стати великою командою. Ну і футболісти — Феліпе Андерсон, якого я пам'ятаю за матчами у складі "Лаціо", Джек Вілшер, якого знаю ще зовсім юним по "Арсеналу". Ярмоленко, Чічаріто — взагалі божевільні таланти! Ми повинні фінішувати у верхній частині турнірної таблиці", — цитує Насрі прес-служба "молотобойців".

Самір Насрі ФК "Вест Хем"

Зазначимо, що французький футболіст з літа минулого року відбував піврічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Насрі підписав з "Вест Хемом" контракт до кінця сезону 2018/19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що до "Вест Хему" може приєднатися один з колишніх партнерів Андрія Ярмоленка по київському "Динамо".