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''Божевільний'': допінгіст "Вест Хема" оцінив Ярмоленка

2.8тЧитати матеріал російською

Новачок лондонського "Вест Хема" Самір Насрі захопився своїми новими партнерами по команді. Дворазовий чемпіон Англії у складі "Манчестер Сіті" відзначив і лідера збірної України Андрія Ярмоленка.

"Я добре знайомий з багатьма хлопцями у "Вест Хемі". У нас зараз є все, щоб стати великою командою. Ну і футболісти — Феліпе Андерсон, якого я пам'ятаю за матчами у складі "Лаціо", Джек Вілшер, якого знаю ще зовсім юним по "Арсеналу". Ярмоленко, Чічаріто — взагалі божевільні таланти! Ми повинні фінішувати у верхній частині турнірної таблиці", — цитує Насрі прес-служба "молотобойців".

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Самір Насрі

Самір Насрі

ФК "Вест Хем"

Зазначимо, що французький футболіст з літа минулого року відбував піврічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Насрі підписав з "Вест Хемом" контракт до кінця сезону 2018/19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що до "Вест Хему" може приєднатися один з колишніх партнерів Андрія Ярмоленка по київському "Динамо".

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Самір НасріАндрій Ярмоленко
Місце
АнгліяЛондон
Тег
ФК Вест Хем
Джерело
Джерело:footboom.com
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