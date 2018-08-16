Бордо - Маріуполь: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Український "Маріуполь" вважається явним аутсайдером матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи з "Бордо". Команда Олександра Бабича зіграє на полі суперника після домашньої поразки (1:3) у четвер, 16 серпня. Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Поставити на перемогу українців в основні 90 хвилин можна з коефіцієнтом 11,00. Нічия оцінюється котируванням 6,00. А показники на успіх французького клубу досягають рівня 1,25.

Відзначимо, що побачити гру "Бордо" - "Маріуполь" можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2". Тут показ зустрічі буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією за участю експертів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший представник України в Лізі Європи, "Зоря", в матчі-відповіді третього кваліфікації зустрінеться на виїзді з "Брагою". У першій зустрічі підопічні Юрій Вернидуба задовольнилися нічиєю - 1:1.