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Бордо - Маріуполь: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

2.1тЧитати новину російською

Український "Маріуполь" вважається явним аутсайдером матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи з "Бордо". Команда Олександра Бабича зіграє на полі суперника після домашньої поразки (1:3) у четвер, 16 серпня. Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Поставити на перемогу українців в основні 90 хвилин можна з коефіцієнтом 11,00. Нічия оцінюється котируванням 6,00. А показники на успіх французького клубу досягають рівня 1,25.

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Відзначимо, що побачити гру "Бордо" - "Маріуполь" можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 2". Тут показ зустрічі буде супроводжуватися традиційною аналітичною студією за участю експертів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший представник України в Лізі Європи, "Зоря", в матчі-відповіді третього кваліфікації зустрінеться на виїзді з "Брагою". У першій зустрічі підопічні Юрій Вернидуба задовольнилися нічиєю - 1:1.

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Тема
Ліга Європи
Об'єкти
ФК БордоФК Маріуполь
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