Румунський боксер Костін Мінсу (13-7) здобув ефектну перемогу над співвітчизником Алексом Філіпом (16-8) на турнірі "Dynamite Fighting Show".

У кінцівці 2-го раунду боксери влаштували відкриту рубку, в якій сильнішим виявився Мінсу. 29-річний Костін завдав пару точних ударів в голову, після чого 34-річний Філіп вивалився суддям на стіл.

Боєць знепритомнів і його насилу повернули на ринг, де кілька хвилин приводили до тями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні український боєць змішаних бойових мистецтв (ММА) Роман Крикля в яскравому стилі став чемпіоном світу в напівважкій вазі.

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