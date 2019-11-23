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23 листопада • оновлено в 12:43
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Боксер жахливим нокаутом викинув суперника з рингу на стіл суддям - опубліковано відео

13.7т
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Румунський боксер Костін Мінсу (13-7) здобув ефектну перемогу над співвітчизником Алексом Філіпом (16-8) на турнірі "Dynamite Fighting Show".

У кінцівці 2-го раунду боксери влаштували відкриту рубку, в якій сильнішим виявився Мінсу. 29-річний Костін завдав пару точних ударів в голову, після чого 34-річний Філіп вивалився суддям на стіл.

Боєць знепритомнів і його насилу повернули на ринг, де кілька хвилин приводили до тями.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Румунія
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