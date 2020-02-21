Бойкот? Тайсон серйозно розлютився на матчі "Шахтаря" проти "Бенфіки"

Бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон, який вийшов зі стартових хвилин матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Бенфіки", не дограв поєдинок до кінця.

У кінцівці поєдинку наставник Луїш Каштру вирішив замінити хавбека. Як зазначає Sport.ua, всупереч традиції, гравець і наставник не потиснули руки. Футболіст пройшов повз, і обидва ніяк не відреагували один на одного. А після фінального свистка камери зафіксували Тайсона, який сидів на лавці запасних на самоті, в той час як інші гравці раділи перемозі.

Тайсон після матчу з "Бенфікою"

Останнім часом Тайсон часто згадувався в трансферних новинах у зв'язку з його можливим продажем в один із західних клубів. Також він залишав пости в соціальних мережах, які натякають на його образу на керівництво "Шахтаря". А цієї зими він позбувся статусу капітана "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій грі 1/16 фіналу "Шахтар" здобув перемогу над "Бенфікою" з рахунком 2:1. Зустріч у відповідь відбудеться в Лісабоні 27 лютого.

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