Бойкот ЧС-2018 у Росії: букмекери оцінили шанси

Ставки на ймовірність бойкоту чемпіонату світу з футболу 2018 року у Росії почали приймати деякі букмекерські контори.

Так, шанси на те, що хоча б одна збірна не приїде на Мундіаль, оцінюється показником 10,00, повідомляє Eurosport. Ставки ж на приїзд усіх збірних приймаються з коефіцієнтом 1,02.

А от імовірність того, що чемпіонат світу бойкотує збірна Англії, має котирування 21,00. Цікаво, що ставки можна зробити навіть у деяких російських конторах.

Як повідомляв "Обозреватель", на чемпіонат світу до Росії не приїдуть високопоставлені чиновники з Великобританії, Польщі та Ісландії. Також до бойкоту можуть приєднатися офіційні особи з Швеції та Данії.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.