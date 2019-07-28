Бойко постраждав від вибуху на матчі за Суперкубок України

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко постраждав від вибуху петарди на матчі за Суперкубок України проти донецького "Шахтаря".
У кінцівці першого тайму у воротаря збірної України з фанатського сектора "гірників" одеського стадіону "Чорноморець" прилетіла петарда.
Футболіст близько хвилини лежав на полі, тримаючись за голову, поки головний арбітр зустрічі Віталій Романов з'ясовував в чому справа.
Пізніше гра була відновлена.
Нагадаємо, що "Шахтар" має вісім перемог в матчах за Суперкубок, "Динамо" – сім, в тому числі кияни перемогли і в минулому сезоні.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Суперкубок України" на сайті "OBOZREVATEL".