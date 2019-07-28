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Бойко постраждав від вибуху на матчі за Суперкубок України

20.6т Читати матеріал російською

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко постраждав від вибуху петарди на матчі за Суперкубок України проти донецького "Шахтаря".

У кінцівці першого тайму у воротаря збірної України з фанатського сектора "гірників" одеського стадіону "Чорноморець" прилетіла петарда.

Футболіст близько хвилини лежав на полі, тримаючись за голову, поки головний арбітр зустрічі Віталій Романов з'ясовував в чому справа.

Пізніше гра була відновлена.

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Нагадаємо, що "Шахтар" має вісім перемог в матчах за Суперкубок, "Динамо" – сім, в тому числі кияни перемогли і в минулому сезоні.

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Тема
Суперкубок України
Місце
Україна Одеса
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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Андрущенко Владимир,Мельников Дмитрий - чо заблудились, , у е баны?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Стал известен маршрут сбитых в Ливии украинских Ил-76. 28 июля 2019. Самолеты Ил-76, сбитые ВС Ливии, перевозили оружие в страну — участницу конфликта в Ливии. Воздушные суда направлялись в Арабские Эмираты. Ранее стало известно, что в результате удара сил правительства национального единства по аэропорту Аль-Джурфа были подбиты два самолета Ил-76 компании Alfa Air. В результате инцидента погиб пилот одного из самолетов. Воздушные суда принадлежат киевской авиакомпании Europa Air. Согласно реестру воздушных судов, фирме принадлежат пять Ил-76. Пилот ИЛа украинец, а об этом нет информации на Обосрозе.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Бляди свидомые.... Хаос,махновщина....
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