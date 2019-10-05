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6 жовтня • оновлено в 18:00
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Боєць-чемпіон зіпсував свято Кадирову в Грозному - опубліковано відео

12.5т Читати матеріал російською

Російський боєць Absolute Championship Akhmat (ACA) в напівлегкій вазі Салман Жамалдаєв (17-2) програв чемпіонський титул бразильцеві Феліпе Фроесу (18-4-1).

Ювілейний сотий турнір, який відвідав глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, який відзначив свій 43-й день народження, пройшов в Грозному.

Фроес агресивно почав перший раунд і завдав супернику сильне розсічення ударом коліном, а росіянин відповів переведенням в партер. Жамалдаєв з другого раунду перехопив ініціативу в стійці, але бразилець і другим номером доставляв йому чимало проблем.

Вирішальними в настільки близькому бою повинні були стати чемпіонські раунди. Жамалдаєв безуспішно намагався перевести бій у партер, Фроес небезпечно бив колінами на зустріч і залишався свіжим до фінального гонгу, намагаючись провести больовий прийом на ногу. За підсумками бою судді віддали перевагу бразильцеві, який і став новим чемпіоном ACA.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Рамзан Кадиров лаконічно прокоментував перемогу уродженця Дагестану Хабіба Нурмагомедова на турнірі UFC 242 в Абу-Дабі.

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Тема
MMA
Місце
Росія Грозний
Тег
Новини Росії
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Слава Ичкерии! смерть росийским окупантам!
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